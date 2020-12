Coronavirus, Sileri: ‘Recovery? Alla sanità la cifra più bassa del programma. Servirebbero tra 30 e 50 miliardi in 10 anni’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri (M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sui 9 miliardi Alla sanità previsti dal piano per il Recovery. “La sanità ha ricevuto in questi mesi tanti finanziamenti per l’emergenza covid –ha affermato Sileri-. A me fa male vedere che per la sanità è destinata la cifra più bassa di tutto il programma, ma se si va a leggere bene il piano, la sanità rientra anche in altri stanziamenti, ad esempio sulla digitalizzazione. Pensate Alla cartella clinica digitalizzata, quanto risparmio può portare. E’ chiaro che come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo(M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sui 9previsti dal piano per il Recovery. “Laha ricevuto in questi mesi tanti finanziamenti per l’emergenza covid –ha affermato-. A me fa male vedere che per laè destinata lapiùdi tutto il, ma se si va a leggere bene il piano, larientra anche in altri stanziamenti, ad esempio sulla digitalizzazione. Pensatecartella clinica digitalizzata, quanto risparmio può portare. E’ chiaro che come ...

