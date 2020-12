CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI PAOLO ROSSI (Di giovedì 10 dicembre 2020) É un giorno molto triste per il calcio italiano, che piange la SCOMPARSA di PAOLO ROSSI. Icona, bomber, campione leggendario. Il Pordenone Calcio esprime profondo CORDOGLIO per la prematura SCOMPARSA del campione del mondo 1982 e pallone d’oro. Un calciatore che ha scritto la storia del nostro sport e ne è sempre stato un riferimento. Alla famiglia ROSSI e a tutti i club di cui Pablito ha vestito la maglia, in primis il LaneROSSI Vicenza, vanno le più sentite condoglianze del presidente Mauro Lovisa, di soci, dirigenti e tesserati tutti del Pordenone Calcio. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 10 dicembre 2020) É un giorno molto triste per il calcio italiano, che piange ladi. Icona, bomber, campione leggendario. Il Pordenone Calcio esprime profondoper la prematuradel campione del mondo 1982 e pallone d’oro. Un calciatore che ha scritto la storia del nostro sport e ne è sempre stato un riferimento. Alla famigliae a tutti i club di cui Pablito ha vestito la maglia, in primis il LaneVicenza, vanno le più sentite condoglianze del presidente Mauro Lovisa, di soci, dirigenti e tesserati tutti del Pordenone Calcio. Powered by WPeMatico

