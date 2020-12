Conte non troverà Autostrade neanche sotto l'albero di Natale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Persino il calendario era pronto a venire in soccorso di Giuseppe Conte. Per fare dire al premier che Autostrade era finalmente stata tolta ai Benetton e instradata su un nuovo corso, in mano allo Stato anche se in condivisione con i fondi stranieri. Anche se in ritardo di sei mesi rispetto all’accordo festeggiato la notte del 14 luglio a palazzo Chigi. E anche se nel frattempo è saltata la promessa di “mai un euro ai Benetton”. Ma il 14 dicembre - e in quella data il calendario andrà cestinato - non ci sarà un’offerta sul tavolo del consiglio di amministrazione di Atlantia, la casa madre attraverso cui i Benetton controllano la società autostradale. Serve ancora tempo. Fino a gennaio. È metà pomeriggio quando si accendono le webcam della riunione in videoconferenza tra i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti, a capo della cordata che dovrà ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Persino il calendario era pronto a venire in soccorso di Giuseppe. Per fare dire al premier cheera finalmente stata tolta ai Benetton e instradata su un nuovo corso, in mano allo Stato anche se in condivisione con i fondi stranieri. Anche se in ritardo di sei mesi rispetto all’accordo festeggiato la notte del 14 luglio a palazzo Chigi. E anche se nel frattempo è saltata la promessa di “mai un euro ai Benetton”. Ma il 14 dicembre - e in quella data il calendario andrà cestinato - non ci sarà un’offerta sul tavolo del consiglio di amministrazione di Atlantia, la casa madre attraverso cui i Benetton controllano la società autostradale. Serve ancora tempo. Fino a gennaio. È metà pomeriggio quando si accendono le webcam della riunione in videoconferenza tra i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti, a capo della cordata che dovrà ...

