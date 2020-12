Concessione dei locali scolastici di proprietà comunale/provinciale in orario extrascolastico: scarica modello regolamento d’utilizzo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le scuole possono concedere in uso temporaneo ad Enti e Associazioni i locali scolastici per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, come disposto dal D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, art.96. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le scuole possono concedere in uso temporaneo ad Enti e Associazioni iper attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, come disposto dal D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, art.96. L'articolo .

FreeRyder4 : RT @dottorpax: Lo studio del paniere di consumo (e dei suoi cambiamenti) permette di stimare piuttosto bene la probabilità di fallimento (q… - fabioschiano : RT @dottorpax: Lo studio del paniere di consumo (e dei suoi cambiamenti) permette di stimare piuttosto bene la probabilità di fallimento (q… - comeH2O : RT @dottorpax: Lo studio del paniere di consumo (e dei suoi cambiamenti) permette di stimare piuttosto bene la probabilità di fallimento (q… - fisco24_info : La proroga ex lege della concessione non include l’esenzione dal tributo: In caso di estensione straordinaria della… - MikyConsoli : @perelaa I reazionari fingono sempre di combattere battaglie anti-conformiste, come quelli che lottano per i diritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Concessione dei Decreto Rilancio e proroga concessioni demaniali marittime: denuncia entro 20 giorni Ipsoa Piscina di via de’ Barberi Alla fine si apre il contenzioso

grosseto Alla fine finisce a carte bollate tra la Provincia e la Grosseto Sport Insieme, società sportiva dilettantistica a cui l’ente aveva affidato nel 2018 la gestione delle piscina di via de’ Barb ...

“Armenia cristiana e fiera”: il saggio di Dell’Orco sul paese delle pietre urlanti

Pubblichiamo per gentile concessione dell'editore Idrovolante un estratto del libro "Armenia cristiana e fiera" di Daniele Dell'Orco (pp.175, euro 20), ...

grosseto Alla fine finisce a carte bollate tra la Provincia e la Grosseto Sport Insieme, società sportiva dilettantistica a cui l’ente aveva affidato nel 2018 la gestione delle piscina di via de’ Barb ...Pubblichiamo per gentile concessione dell'editore Idrovolante un estratto del libro "Armenia cristiana e fiera" di Daniele Dell'Orco (pp.175, euro 20), ...