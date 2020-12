Come sta andando il “cashback”

sscnapoli : ?? | #Gattuso “Sono contento di come la squadra si sta esprimendo. Domani dobbiamo fare una grandissima partita sia… - LegaSalvini : ++ IL GOVERNO CON LE SUE SCELTE STA DISTRUGGENDO IL SETTORE DEL TURISMO ++ #Centinaio (Lega): “Dopo le promesse es… - SerieA : Decima giornata di #SerieATIM: ecco la classifica! ? Come sta andando la tua squadra? ???? #WeAreCalcio - MissBadMKarma : Non solo si permette di mancare di rispetto a una delle più grandi icone musicali, ma denigra aspetti tanto delicat… - rearxzayn : amo nessuno si sta dannando. Il punto è che prima o poi qualcuno dovrà provare ad aprire la mente a persone come te… -

Canto l’Heavy metal, mi dà tranquillità. In città non potrei vivere. Ma la mia valle è libertà: esci di casa e decidi, se vuoi vedere la gente vai in paese altrimenti te ne stai nei boschi» .../PRNewswire/ -- Huawei Technologies, impegnata nello sviluppo di un'eccellente potenza di calcolo e capacità di intelligenza artificiale, ha annunciato ...

STA, STA’ O STÀ? Sta e sta’ sono omonimi. • Sta, senza apostrofo né accento, è la 3a persona dell’indicativo presente del verbo stare Carlo sta proprio bene In qualche caso sta può essere anche la forma ridotta dell’aggettivo dimostrativo questa (scritta molto più spesso con l’apostrofo iniziale: ’sta) Sta squadra non mi convince…

In questo articolo vediamo di fare chiarezza su quale sia la forma corretta sta, sta' e stà, in modo da evitare di commettere un errore grammaticale e sciogliere finalmente questo dubbio. Fra queste, due sono corrette ma vanno utilizzate a seconda del contesto e del significato della frase, mentre una è assolutamente sbagliata.

Traduzioni in contesto per "come sta" in italiano-inglese da Reverso Context: come sta andando, vedere come sta, come si sta, come sta il mio, come sta tua