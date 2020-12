"Chi lo aspettava in albergo". Francesco Oppini "non credeva ai suoi occhi": cos'è successo dopo l'auto-eliminazione al GF (Di giovedì 10 dicembre 2020) Padre e figlio s'incontrano. Franco e Francesco Oppini s'abbracciano per diversi minuti. “Ho aspettato mio figlio, rispettando il coprifuoco, in albergo. Appena mi ha visto, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, non credeva ai suoi occhi. Sono scoppiato a piangere”, racconta Oppini a RTL102.5 News. Riavvolge il nastro e ripercorre quel rapporto speciale con suo figlio. Francesco Oppini, che è uscito di sua spontanea volontà dal Gf vip dopo tre lunghi mesi, è sicuramente tra i vincitori morali di questa edizione. E' stato il personaggio più amato: la sua simpatia ha conquistato tutti. Poi quell'amicizia unica con Zorzi ha fatto perdere la testa al pubblico: Oppini non si è sottratto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Padre e figlio s'incontrano. Franco es'abbracciano per diversi minuti. “Ho aspettato mio figlio, rispettando il coprifuoco, in. Appena mi ha visto,la puntata del Grande Fratello Vip, nonai. Sono scoppiato a piangere”, raccontaa RTL102.5 News. Riavvolge il nastro e ripercorre quel rapporto speciale con suo figlio., che è uscito di sua spontanea volontà dal Gf viptre lunghi mesi, è sicuramente tra i vincitori morali di questa edizione. E' stato il personaggio più amato: la sua simpatia ha conquistato tutti. Poi quell'amicizia unica con Zorzi ha fatto perdere la testa al pubblico:non si è sottratto ...

"La Toscana è da zona gialla, cosa aspetta il Governo?"

Grassini e Pieragnoli, Confcommercio Pisa: "Atto dovuto. Ministro Speranza, basta perdere tempo" 75.000 lavoratori impiegati nei servizi sono a rischio ...

