Chi è Casadilego (Elisa Coclite), finalista di X Factor 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Casadilego è lo pseudonimo di Elisa Coclite, una dei quattro finalisti di X Factor 2020. La giovane cantante si gioca la finale con NAIP, Little Pieces of Marmelade e Blind con il brano Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, Xanny di Billie Eilish e A casa of you di Toni Mitchell. Ma chi è Casadilego, finalista di X Factor 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Le anticipazioni e gli ospiti della finale Casadilego – Elisa Coclite – è nata nel 2003 a Bellante, in provincia di Teramo. La 17enne dai capelli verdi è una dei concorrenti di X Factor 14 ed è giunta sino alla finale. Il suo pseudonimo da cosa deriva? Come ha spiegato la cantante: “Casadilego ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020)è lo pseudonimo di, una dei quattro finalisti di X. La giovane cantante si gioca la finale con NAIP, Little Pieces of Marmelade e Blind con il brano Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, Xanny di Billie Eilish e A casa of you di Toni Mitchell. Ma chi èdi X? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Le anticipazioni e gli ospiti della finale– è nata nel 2003 a Bellante, in provincia di Teramo. La 17enne dai capelli verdi è una dei concorrenti di X14 ed è giunta sino alla finale. Il suo pseudonimo da cosa deriva? Come ha spiegato la cantante: “...

XFactor_Italia : Chi come noi aspettava questo momento dalle Auditions? ?????? @casadilego stasera ci canta il suo brano del cuore: “L… - umbreonebb01 : SE NON VOTATE CASADILEGO STASERA VI LINCIO UNO AD UNO!!! Scherzi a parte, facciamo vincere il talento, ma soprattu… - salento_news : X Factor 2020, stasera la finale: chi vincerà tra Blind, Naip, Casadilego e Little Pieces Of Marmelade? - SNAI_Official : Questa sera va in scena la finale di X Factor ?? Chi sarà incoronato vincitore di questa entusiasmante 14esima ediz… - elena300467 : RT @_imMartina: Chi voterete questa sera? Io darò tutti i miei voti a Casadilego ?? #XF2020 -