Basket: Alessandro Gentile rinnova con l’Estudiantes fino a fine stagione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per Alessandro Gentile questa stagione si concluderà all’Estudiantes. L’ala azzurra ex Treviso, Milano, Virtus Bologna e Trento, oltre che Panathinaikos e Hapoel Gerusalemme, ha rinnovato per il club spagnolo dopo che aveva siglato un primo contratto di tre mesi con il club madrileno. Gentile, fino a questo momento, sta viaggiando a 14.2 punti di media in Liga ACB. Il club è attualmente in tredicesima posizione con 5 vittorie e 8 sconfitte, e nel roster ha anche un altro ex protagonista del campionato italiano, l’ex Varese Aleksa Avramovic. Il miglior dato realizzativo è quello dei 30 punti contro il Gipuzkoa Basket allenato dall’argentino Marcelo Nicola, anch’egli ex grande della nostra Serie A, mentre l’ultima partita con Bilbao, pur vinta, lo ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Perquestasi concluderà al. L’ala azzurra ex Treviso, Milano, Virtus Bologna e Trento, oltre che Panathinaikos e Hapoel Gerusalemme, hato per il club spagnolo dopo che aveva siglato un primo contratto di tre mesi con il club madrileno.a questo momento, sta viaggiando a 14.2 punti di media in Liga ACB. Il club è attualmente in tredicesima posizione con 5 vittorie e 8 sconfitte, e nel roster ha anche un altro ex protagonista del campionato italiano, l’ex Varese Aleksa Avramovic. Il miglior dato realizzativo è quello dei 30 punti contro il Gipuzkoaallenato dall’argentino Marcelo Nicola, anch’egli ex grande della nostra Serie A, mentre l’ultima partita con Bilbao, pur vinta, lo ha ...

OA_Sport : Basket: Alessandro Gentile rinnova con l’Estudiantes fino a fine stagione - basket_torino : Viasat Group S.p.A presenta i numeri della gara di ieri di Alessandro Cappelletti???? #Piùfortiinsieme - ICWestAthletics : RT @NBCreteregione: Pronti a seguire in diretta il basket di serie A: Venezia -@AquilaBasketTN! L'incontro sarà seguito in trasferta dal no… - AquilaBasketTN : RT @NBCreteregione: Pronti a seguire in diretta il basket di serie A: Venezia -@AquilaBasketTN! L'incontro sarà seguito in trasferta dal no… - NBCreteregione : Pronti a seguire in diretta il basket di serie A: Venezia -@AquilaBasketTN! L'incontro sarà seguito in trasferta da… -