Assolegno-Federlegno arredo | l’edilizia in legno sta rivoluzionando il mercato

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – “Il mercato delle costruzioni in legno ha tenuto anche nel 2019”, nonostante la pandemia, e “continua un percorso di continua crescita partito nel 2010?, ma ora si assiste a “un momento di svolta per il nostro settore, legato alla capacità del legno di stoccare l’anidride carbonica”, questo “sia nel bosco sia nel legno usato in un edificio e quindi lì mantenuto per anni”. In prospettiva potremmo passare a parlare “da edifici a energia quasi zero a edifici a impatto quasi zero in termini di CO2“, e così “come si valuta oggi un edificio per il suo certificato di prestazione energetica lo stesso varrà negli anni a venire per la tipologia di materiali usati per costruirlo”, ad esempio il legno che ha catturato al suo interno il carbonio, e per l’edifico varrà il concetto “più basso l’impatto maggiore il valore”.