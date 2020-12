Apple Music, le canzoni più ascoltate del 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fine anno, tempo di classifiche di tutti i tipi, soprattutto quelle Musicali. Dopo le chart di Spotify e di Youtube, sono state diffuse anche le classifiche di Apple Music, che rivelano il quadro completo della Musica più ascoltata sulla piattaforma streaming di Cupertino. Artisti, canzoni, album e, perfino, testi più cercati e brani più cercati su Shazam. Trionfatore del 2020 per Apple Music è stato Roddy Ricch, il rapper che a soli 22 anni ha ricevuto 6 nomination per i prossimi Grammy Awards. Le hit The Box e Rockstar e il suo album di debutto Please Excuse me for being antisocial lo hanno lanciato nel firmamento delle superstar Musicali in meno di un anno, considerando che il disco è uscito nel dicembre 2019. A livello mondiale, ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fine anno, tempo di classifiche di tutti i tipi, soprattutto quelleali. Dopo le chart di Spotify e di Youtube, sono state diffuse anche le classifiche di, che rivelano il quadro completo dellaa più ascoltata sulla piattaforma streaming di Cupertino. Artisti,, album e, perfino, testi più cercati e brani più cercati su Shazam. Trionfatore delperè stato Roddy Ricch, il rapper che a soli 22 anni ha ricevuto 6 nomination per i prossimi Grammy Awards. Le hit The Box e Rockstar e il suo album di debutto Please Excuse me for being antisocial lo hanno lanciato nel firmamento delle superstarali in meno di un anno, considerando che il disco è uscito nel dicembre 2019. A livello mondiale, ...

1RealJoeyB : ???? MO STREAMI??! - __ecovica : essa musica é a tu ru tun tun pa pa tun tun - aleeyah_symone_ : Motto - SEMPITERNAHL : @Iostintheair togli disney plus apple music e audible ????non sono la ricca che pensi che io sia - hovseofm : che dire signorx sto piangendo e non è per colpa degli spazi duali -