19enne sottrae due collane dal valore di 1 800 euro | arrestato

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – “Volevo fare un regalo a mia madre per il suo anniversario di matrimonio”. Questa la giustificazione che unromano ha dato agli agenti del VII Distretto San Giovanni insieme a quelli del commissariato Appio, intervenuti a seguito della segnalazione al NUE 112 del proprietario di una gioielleria in via Appia Nuova, che aveva sorpreso il giovane nascondere un espositore, con due, sotto la giacca. E’ successo ieri mattina. Il giovane, si e’ introdotto all’interno dell’esercizio commerciale con la scusa di voler fare un regalo alla madre. Quando poi si e’ trattato di perfezionare l’acquisto dei monili in oro scelti, il giovane approfittando del momento di distrazione del proprietario, si e’ infilato sotto la giacca, l’espositore con duedeldi 1800. L’esercente, ...

Ultime Notizie dalla rete : 19enne sottrae

