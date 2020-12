Volley | Superlega 2020 2021 | Trento supera Modena in tre set

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Itas Trentino sconfigge la Leo Shoesper 3-0 (26-24, 25-22, ) nel recupero dell’ottava giornata di andata di. Tanta difficoltà in attacco tra i Canarini, con Petric e Lavia che rasentano lo 0% in attacco nel primo parziale, salvo poi sbloccarsi nei parziali successivi anche con qualche muro., trascinata da un ottimo Vettori, cerca più volte la rimonta ma non riesce mai a completare il sorpasso. Gli uomini di Lorenzetti ottengono dunque un’altra vittoria, mentre la formazione modenese conferma il momento di difficoltà. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CLASSIFICA AGGIORNATA CRONACA – I padroni di casa partono alla grande (8-5) e staccano subito(11-7). I Canarini reagiscono, si avvicinano (15-14) e pareggiano i conti ...