Venezia allagata: il Mose entrato in funzione tardi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le paratie del Mose, l’impianto che protegge Venezia dall’acqua alta, sono entrate in funzione soltanto stamani alle tre del mattino ma la città era già allagata. Il tutto per una previsione sbagliata, il Centro maree parlava di un picco di 125 centimetri troppo pochi per sollevare le paratie e dare inizio all’operazione ma il vento unito alle piene dei fiumi ha fatto sì che la marea aumentasse. Venezia allagata Il sindaco di Venezia Luigi Brugnano ha detto “Avevamo una previsione di marea a 120 di massima, poi in mare il vento è cresciuto molto, è montato dalla Croazia un vento non previsto e l’apporto anche delle piene del Tagliamento e del Piave ha fatto sì che la marea aumentasse paradossalmente proprio lungo la costa. Per attivare il Mose ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le paratie del, l’impianto che proteggedall’acqua alta, sono entrate insoltanto stamani alle tre del mattino ma la città era già. Il tutto per una previsione sbagliata, il Centro maree parlava di un picco di 125 centimetri troppo pochi per sollevare le paratie e dare inizio all’operazione ma il vento unito alle piene dei fiumi ha fatto sì che la marea aumentasse.Il sindaco diLuigi Brugnano ha detto “Avevamo una previsione di marea a 120 di massima, poi in mare il vento è cresciuto molto, è montato dalla Croazia un vento non previsto e l’apporto anche delle piene del Tagliamento e del Piave ha fatto sì che la marea aumentasse paradossalmente proprio lungo la costa. Per attivare il...

SkyTG24 : Venezia, acqua alta a 122 centimetri: Mose non attivo e città allagata - fanpage : Venezia è allagata. Il Mose non entra in funzione. - TgrVeneto : Diciotto centimetri in più del previsto con una punta di 138 sul medio mare. A cambiare le condizioni i venti. Trop… - QuotidianPost : Venezia allagata: il Mose entrato in funzione tardi - IzroLimwrRgO0DI : RT @repubblica: 'Situazione drammatica' | video -