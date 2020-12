"Uno sciamano". La pazzesca profezia di Enzo Iacchetti: cosa gli usciva di bocca, soltanto 24 ore fa | Video (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una clamorosa profezia firmata Enzo Iacchetti, riproposta da Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 di mercoledì 9 dicembre. Il punto è che il giorno precedente, lasciando la linea alla partita di Champions League tra Barcellona e Juventus, Iacchetti aveva sussurrato: "Eh, ma è una passeggiata. È una passeggiata, state tranquilli". Pronostico temerario. O meglio: forse si trattava di gufata, dato che Iacchetti è super-tifoso dell'Inter. Ma tant'è, il pronostico si è rivelato corretto: è finita 3-0, in trasferta, per i bianconeri. E così, Striscia ha riproposto l'estratto con le parole di Enzino. E ne è seguito il commento di Ezio Greggio, juventino sfegatato: "Altro che pendolino e amuleti. Lei è uno sciamano, apra una setta e io la seguirò devoto", ha concluso Greggio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una clamorosafirmata, riproposta da Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 di mercoledì 9 dicembre. Il punto è che il giorno precedente, lasciando la linea alla partita di Champions League tra Barcellona e Juventus,aveva sussurrato: "Eh, ma è una passeggiata. È una passeggiata, state tranquilli". Pronostico temerario. O meglio: forse si trattava di gufata, dato cheè super-tifoso dell'Inter. Ma tant'è, il pronostico si è rivelato corretto: è finita 3-0, in trasferta, per i bianconeri. E così, Striscia ha riproposto l'estratto con le parole di Enzino. E ne è seguito il commento di Ezio Greggio, juventino sfegatato: "Altro che pendolino e amuleti. Lei è uno, apra una setta e io la seguirò devoto", ha concluso Greggio. ...

matteosalvinimi : LE COMICHE FINALI: L’ITALIA DÀ ASILO ANCHE GLI AFRICANI IN FUGA DAGLI “SPIRITI MALIGNI” Non è uno scherzo. Diritto… - Dtti_digitale : In occasione dell’ottantesimo anniversario dalla nascita di Alighiero Boetti, Sky Arte rende omaggio a uno dei gran… - blueaction666 : Cos’è uno sciamano? - NCLGraziani : RT @CriticaScient: @repubblica La scienza calpestata, uno sciamano sarebbe più attendibile. - RoxyRosaliaR : #JimMorrison credo che sia l'unico che avrei voluto conoscere. Ho sempre considerato la sua figura come quella di u… -