Statale chiusa per frana a Borgo a Mozzano

Lucca, 9 dicembre 2020 - A causa di una frana è temporaneamente chiusa la strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero dal km 44,300 al km 46,700, a Borgo a Mozzano. Sono state istituite deviazioni d ...

