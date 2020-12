Sebastian Coltescu | l' arbitro ingegnere dal passato discusso

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Chi mi conosce sa che non sono razzista”: addolorato e incredulo, si è difeso così di fronte ai suoi familiari, dopo essere diventato l’più famoso del mondo. Ieri sera, nelle vesti di quarto uomo, con un epiteto razzista rivolto alla panchina, in particolare al camerunense Webo (definito ‘negru’, in romeno nero) durante la partita di Champions Psg-Basaksehir ha segnato una svolta nelle politiche antirazziste del mondo del calcio e probabilmente messo fine alla sua carriera. Le parole dihanno infatti scatenato la furia dei giocatori in campo, la partita è stata sospesa e poi interrotta, e rinviata a oggi mercoledì con una nuova squadra di arbitri. Mai accaduta una cosa del genere. Nato a Craiova in Romania, 43 anni, di professione, ...