Recovery Fund, arriva la stoccata di Renzi: "No a governance o siamo fuori"

Matteo Renzi si mette di traverso sul caso governance sul Recovery Fund ed annuncia il voto contrario sul tema.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, si dice pronto a chiamarsi fuori dal Governo nel caso in cui dovesse passare l'attuale logica sulla governance del Recovery Fund. Una posizione a lungo sostenuta dall'ex premier che ora rischia di diventare un caso spinoso per la maggioranza. L'intervento di Renzi ha suscitato l'approvazione tra gli altri di Matteo Salvini. Una logica sulla quale Renzi si è sempre detto contrario, rispetto alla possibilità di gestire i fondi che arriveranno dall'operazione Recovery Fund.

