Meteo Palermo con spiccata variabilità

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilsusarà abbastanza incerto, a causa del transito di diverse perturbazioni atmosferiche. Non si avrà diffuso maltempo, bensì nuvolosità irregolare che potrebbe dare luogo a improvvisi rovesci di pioggia e qualche temporale. La temperatura sarà tutto sommato stazionaria su valori quasi prossimi alla norma. Il vento soffierà piuttosto sostenuto soprattutto tra giovedì e venerdì. Giovedì 10: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 11°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 15 Km/h, raffiche massime 47 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Venerdì 11: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1002 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 13 Km/h, raffiche massime 47 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Sabato 12: nuvoloso. Temperatura da 12°C ...