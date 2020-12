Mes, ok Camera a risoluzione maggioranza dopo intervento di Conte. SPECIALE TGLA7 DALLE 17.00 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza. Il testo è stato votato per parti separate. Nella prima votazione, relativa alla maggior parte del dispositivo, è stata approvata la parte ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Via libera dellaalladi. Il testo è stato votato per parti separate. Nella prima votazione, relativa alla maggior parte del dispositivo, è stata approvata la parte ...

matteosalvinimi : La replica a Conte di Claudio Borghi stamane alla Camera: NO alla cosiddetta “riforma del MES”, che mette a rischio… - FratellidItalia : ?Come fate a dire che voterete il Mes con la vana speranza di non utilizzarlo? È solo un tentativo elettorale di in… - marcodimaio : La Camera ha approvato la risoluzione che dà il via libera alla riforma del #Mes. Dopo questo passaggio parlamentar… - infoitinterno : Mes, flash mob di Giorgia Meloni alla Camera: «Mettono all'asta l'Italia» - calzelunghe17 : RT @francescatotolo: Come era prevedibile, i grillini si sono rimangiati anni di dichiarazioni contro il #Mes per la poltrona. https://t.c… -