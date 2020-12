Mes: Meloni, 'riforma è l'anticamera di una cura 'greca' per l'Italia' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Io vedo abbastanza chiaro il disegno e siccome sono una patriota a me pare che si stia realizzando un antico sogno tedesco: fanno la riforma del Mes, poi ci fanno accedere al Mes sanitario e questo comporta che, visto che il Mes sanitario ha condizionalità oggi accediamo al Mes e tra un anno scattano le condizionalità, è stato introdotto il principio con la riforma della restituzione del debito, le nostre banche collassano e i tedeschi sono contenti. La riforma è l'anticamera di una cura 'greca' per l'Italia". Lo dice Giorgia Meloni a Stasera Italia. "Io sto mettendo in guardia gli Italiani, perchè sono una patriota". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Io vedo abbastanza chiaro il disegno e siccome sono una patriota a me pare che si stia realizzando un antico sogno tedesco: fanno ladel Mes, poi ci fanno accedere al Mes sanitario e questo comporta che, visto che il Mes sanitario ha condizionalità oggi accediamo al Mes e tra un anno scattano le condizionalità, è stato introdotto il principio con ladella restituzione del debito, le nostre banche collassano e i tedeschi sono contenti. Laè l'di una' per l'". Lo dice Giorgiaa Stasera. "Io sto mettendo in guardia glini, perchè sono una patriota".

