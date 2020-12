Jim Morrison, l’arresto sul palco di New Haven | Memories (Di mercoledì 9 dicembre 2020) l’arresto di Jim Morrison a New Haven è uno degli episodi più rilevanti della storia del rock. Non tanto perché il Re Lucertola si trova nelle docce del backstage con una fan. Si sa, le rockstar hanno le groupie, ai vecchi mostri della trasgressione piace coniugare il sesso con la droga e il rock’n’roll. Il 9 dicembre 1967 il mito di Jim Morrison nasce proprio a New Haven. Quella sera nel Connecticut l’adrenalina è nell’aria. I Doors hanno appena aperto i battenti e già si parla di rivoluzione. Nel backstage della New Haven Arena quel frontman capellone e sensualissimo si sta concedendo un po’ di intimità con una fan, quando la coppia viene raggiunta da un poliziotto che chiede loro di allontanarsi. Quell’agente, teoricamente, si trova all’Arena come reparto di sicurezza per la band ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)di Jima Newè uno degli episodi più rilevanti della storia del rock. Non tanto perché il Re Lucertola si trova nelle docce del backstage con una fan. Si sa, le rockstar hanno le groupie, ai vecchi mostri della trasgressione piace coniugare il sesso con la droga e il rock’n’roll. Il 9 dicembre 1967 il mito di Jimnasce proprio a New. Quella sera nel Connecticut l’adrenalina è nell’aria. I Doors hanno appena aperto i battenti e già si parla di rivoluzione. Nel backstage della NewArena quel frontman capellone e sensualissimo si sta concedendo un po’ di intimità con una fan, quando la coppia viene raggiunta da un poliziotto che chiede loro di allontanarsi. Quell’agente, teoricamente, si trova all’Arena come reparto di sicurezza per la band ...

