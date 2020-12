Iv: Renzi riunisce gruppi, no a commissariamenti da parte dei consulenti di Conte (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Matteo Renzi ha riunito in serata i gruppi parlamentari di Iv. Una riunione, finita poco fa, in cui è stata confermata la linea degli interventi oggi in aula e la necessità del coinvolgimento della parte produttiva e rappresentativa del paese nelle scelte sul Recovery e il coinvolgimento anche dell'opposizione. No a commissariamenti della politica o della pubblica amministrazione da parte di consulenti di Conte, è il ragionamento emerso dalla riunione dei parlamentari di Iv, viene riferito. "Noi non indietreggiamo di un millimetro", si sottolinea nella convinzione -lo ha detto lo stesso Renzi a Porta a Porta- che il premier farà marcia indietro sulla struttura di governance per il Recovery annunciata nei giorni scorsi e su ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Matteoha riunito in serata iparlamentari di Iv. Una riunione, finita poco fa, in cui è stata confermata la linea degli interventi oggi in aula e la necessità del coinvolgimento dellaproduttiva e rappresentativa del paese nelle scelte sul Recovery e il coinvolgimento anche dell'opposizione. No adella politica o della pubblica amministrazione dadidi, è il ragionamento emerso dalla riunione dei parlamentari di Iv, viene riferito. "Noi non indietreggiamo di un millimetro", si sottolinea nella convinzione -lo ha detto lo stessoa Porta a Porta- che il premier farà marcia indietro sulla struttura di governance per il Recovery annunciata nei giorni scorsi e su ...

