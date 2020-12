Iss: "Ricambio d'aria in casa ostacola diffusione del Covid: aprire finestre ogni 5-10 minuti" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Il Ricambio dell’aria è molto importante. Dove c’è Ricambio, troviamo una minore trasmissione dell’infezione. Parlo degli ambienti chiusi, i luoghi ideali per la diffusione dell’infezione. Un opportuno Ricambio d’aria può ridurre la probabilità di trasmissione”. A dirlo è Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, nel corso della conferenza stampa svoltasi al Ministero della Salute l?8 dicembre. “Importante non far ristagnare l’aria anche perché se si sta molte ore in una sala con molte persone c’è un accumulo di quelle di aerosol”, ha concluso. “Tra i pilastri dell’azione anti contagio, con il distanziamento, l’uso delle mascherine e l’igiene figura anche la corretta gestione del Ricambio d’aria ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Ildell’è molto importante. Dove c’è, troviamo una minore trasmissione dell’infezione. Parlo degli ambienti chiusi, i luoghi ideali per ladell’infezione. Un opportunod’può ridurre la probabilità di trasmissione”. A dirlo è Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, nel corso della conferenza stampa svoltasi al Ministero della Salute l?8 dicembre. “Importante non far ristagnare l’anche perché se si sta molte ore in una sala con molte persone c’è un accumulo di quelle di aerosol”, ha concluso. “Tra i pilastri dell’azione anti contagio, con il distanziamento, l’uso delle mascherine e l’igiene figura anche la corretta gestione deld’...

