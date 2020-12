Il sondaggio di BitePRO conferma che molti lavoratori corrono il rischio di essere morsi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) WETHERBY, Inghilterra, 8 dicembre 2020 /PRNewswire/Il risultato di uninternazionale via web, condotto da, produttore britannico di capi di abbigliamento resistenti ai, evidenzia ildi lesioni da morso umano sul luogo di lavoro. I 170 partecipanti al, provenienti da 9 Paesi, rappresentavano settori quali assistenza psichiatrica, scuole per bambini con bisogni educativi speciali e assistenza infermieristica. L'obiettivo dello studio era quantificare il feedback dei clienti, i commenti sui social media e la conoscenza del settore sul realedi lesioni da morso umano sul luogo di lavoro. Il risultato è stato davvero sorprendente. Il 95% degli intervistati hato di avere esperienza in materia di ...