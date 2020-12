Il libro in bianco: “Perché Salvini Merita Fiducia Rispetto E Ammirazione” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un libro di pagine bianche che prenderebbe in giro Matteo Salvini balza ai vertici delle vendite. Il libro “Perché Salvini Merita Fiducia, Rispetto e Ammirazione” è il più venduto in assoluto sul sito italiano di Amazon. Sono infatti 110 pagine bianche, vuote, che deriderebbero così il leader dell’estrema destra. “Perché Salvini Merita Fiducia, Rispetto e ammirazione“, questo libro è in cima alle vendite in Italia, una posizione che sarebbe lusinghiera per il leader di estrema destra se questo bestseller non fosse pieno di pagine bianche, 110 per la precisione. Molto serio in apparenza con la sua copertina nera, questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Undi pagine bianche che prenderebbe in giro Matteobalza ai vertici delle vendite. Ilè il più venduto in assoluto sul sito italiano di Amazon. Sono infatti 110 pagine bianche, vuote, che deriderebbero così il leader dell’estrema destra.e ammirazione“, questoè in cima alle vendite in Italia, una posizione che sarebbe lusinghiera per il leader di estrema destra se questo bestseller non fosse pieno di pagine bianche, 110 per la precisione. Molto serio in apparenza con la sua copertina nera, questo ...

Icona, rockstar, predicatore, pacifista, femminista, alcolista, violento, genio, uomo, papà. Cantautore, musicista. E a noi sono rimaste le canzoni. Se ne potrebbero citare mille, ma è l’8 dicembre e ...

Costigliole non dimentica il giovane Barbarossa

Giovane partigiano cui è tra l’altro intitolato anche il viale di ippocastani all’ingresso del paese di Costigliole e a cui il ristoratore costigliolese Gino Risso ha dedicat ...

