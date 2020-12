Google Chrome: nuova funzione in arrivo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sta per arrivare una nuova funzione di Google Chrome che permetterà di condividere nickname e password tra dispositivi senza sincronizzazione L’unico sistema che abbiamo avuto fino a oggi per condividere le nostre credenziali tra i nostri dispositivi Chrome è stato quello della sincronizzazione. Tramite la sincronizzazione, infatti, appoggiandosi ai server di Google, è possibile accedere alla cronologia, ai preferiti, nonché alle password e alle impostazioni generali custodite su qualsiasi altro dispositivo da noi posseduto. Sincronizzare i dati, d’altra parte, era semplicissimo: era necessario infatti accedere a Chrome con il proprio account Google ed il gioco era presto fatto. I rischi della sincronizzazione Così come abbiamo visto i pregi della ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sta per arrivare unadiche permetterà di condividere nickname e password tra dispositivi senza sincronizzazione L’unico sistema che abbiamo avuto fino a oggi per condividere le nostre credenziali tra i nostri dispositiviè stato quello della sincronizzazione. Tramite la sincronizzazione, infatti, appoggiandosi ai server di, è possibile accedere alla cronologia, ai preferiti, nonché alle password e alle impostazioni generali custodite su qualsiasi altro dispositivo da noi posseduto. Sincronizzare i dati, d’altra parte, era semplicissimo: era necessario infatti accedere acon il proprio accounted il gioco era presto fatto. I rischi della sincronizzazione Così come abbiamo visto i pregi della ...

Sta per arrivare una nuova funzione di Google Chrome che permetterà di condividere nickname e password tra dispositivi senza sincronizzazione.

Google blocca gli annunci pubblicitari che non rispettano i suoi standard

Google ha recentemente bloccato uno degli annunci pubblicitari sul New York Times a causa dell'eccessivo consumo di banda ...

Google blocca gli annunci pubblicitari che non rispettano i suoi standard

Google ha recentemente bloccato uno degli annunci pubblicitari sul New York Times a causa dell'eccessivo consumo di banda ...