F1 | Nikita Mazepin si scusa per il video e la ragazza seda le polemiche | accusandosi della pubblicazione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Vogliormi per le mie recenti azioni sia per quanto riguarda il mio comportamento inappropriato sia perché l’ho postato sui social media. Mi dispiace per le offese che ho provocato e per l’imbarazzo che ho causato al Team Haas. Devo elevarmi a uno standard più alto, in qualità di pilota di Formula 1, e devo riconoscere che ho deluso me stesso e molte altre persone. Prometto che imparerò da questa vicenda“. pic.twitter.com/KwVk5fONxV —(@) December 9, 2020 Con queste parole il pilota russo, che l’anno prossimo correrà con il Team Haas al fianco di Mick Schumacher, ha voluto chiedererispetto a quanto è accaduto nell’ultime ore. il ragazzo, che già si era fatto notare per qualche atteggiamento ...