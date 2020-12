Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip riabbraccia il figlio Nathan Falco (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mamma e figlio sono di nuovo insieme. Elisabetta Gregoraci si è ricongiunta al suo Nathan Falco dopo 3 mesi di lontananza. Del resto la showgirl ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip proprio per correre a casa dal figlio, la cui lontananza era diventata ormai insopportabile con la prospettiva di un allungamento del reality fino a febbraio. GFVip, Elisabetta Gregoraci e il commento hot su Pierpaolo Pretelli: ‘Batte tutti’ L’abbraccio tra Elisabetta Gregoraci e il figlio Sui social lo staff della Gregoraci condivide una foto della showgirl con Nathan, stretti in un forte abbraccio: “La nostra Eli è arrivata dal ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mamma esono di nuovo insieme.si è ricongiunta al suo3 mesi di lontananza. Del resto la showgirl ha deciso di lasciare ilVip proprio per correre a casa dal, la cui lontananza era diventata ormai insopportabile con la prospettiva di un allungamento del reality fino a febbraio. GFVip,e il commento hot su Pierpaolo Pretelli: ‘Batte tutti’ L’abbraccio trae ilSui social lo staff dellacondivide una foto della showgirl con, stretti in un forte abbraccio: “La nostra Eli è arrivata dal ...

