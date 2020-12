Alex Di Giorgio vittima di omofobia: “E non solo durante le gare” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alex Di Giorgio, fino a pochi giorni fa in procinto di diventare un nuovo vippone di Alfonso Signorini, ha confessato su Instagram di essere stato vittima di omofobia rispondendo in maniera diretta ad una domanda di un fan. A chi gli ha chiesto: “Hai mai subito discriminazioni nelle gare? Magari da parte di qualche collega invidioso?” l’ex campione olimpico ha risposto: “Purtroppo sì. E non solo nelle gare. Potrei scrivere un libro intero per rispondere a questa domanda. Ma mi fermo qui“. Alex non è entrato nei dettagli, ma considerando la fama e le medaglie appese in camera (tre d’oro ai Giochi del Mediterraneo, una d’argento agli europei e due partecipazioni alle Olimpiadi), un libro nella sua prossima carriera non è da escludere. Come non è da escludere il suo ingresso nella casa ... Leggi su biccy (Di mercoledì 9 dicembre 2020)Di, fino a pochi giorni fa in procinto di diventare un nuovo vippone di Alfonso Signorini, ha confessato su Instagram di essere statodirispondendo in maniera diretta ad una domanda di un fan. A chi gli ha chiesto: “Hai mai subito discriminazioni nelle gare? Magari da parte di qualche collega invidioso?” l’ex campione olimpico ha risposto: “Purtroppo sì. E nonnelle gare. Potrei scrivere un libro intero per rispondere a questa domanda. Ma mi fermo qui“.non è entrato nei dettagli, ma considerando la fama e le medaglie appese in camera (tre d’oro ai Giochi del Mediterraneo, una d’argento agli europei e due partecipazioni alle Olimpiadi), un libro nella sua prossima carriera non è da escludere. Come non è da escludere il suo ingresso nella casa ...

