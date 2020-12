Alberto Forchielli indagato per evasione fiscale/ Anche Roversi Monaco coinvolto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alberto Forchielli risulta indagato con altre tre persone di presunta evasione fiscale da 3,9 milioni di euro: l'indagine della procura di Milano Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020)risultacon altre tre persone di presuntada 3,9 milioni di euro: l'indagine della procura di Milano

Corriere : «Evasione per 3,9 milioni», indagato Alberto Forchielli - fattoquotidiano : L’imprenditore Alberto Forchielli indagato a Milano per l’evasione fiscale di 3,9 milioni - Corriere : «Evasione per 3,9 milioni», indagato Alberto Forchielli - BrunoFerr1970 : RT @AlRobecchi: La Procura di Milano ha chiuso le indagini su Alberto Forchielli. L'ipotesi di reato è 3,9 milioni di evasione (per esterov… - Piero_Strada : RT @AlRobecchi: La Procura di Milano ha chiuso le indagini su Alberto Forchielli. L'ipotesi di reato è 3,9 milioni di evasione (per esterov… -