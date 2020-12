Adua/Rosalinda ricorda il suicidio di Teodosio Losito in lacrime (VIDEO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 5 per Adua del Vesco, oggi Rosalinda Cannavò, era iniziata proprio all’insegna del suo passato lavorativo e non. Aveva parlato della Ares, delle tante problematiche avute, confidenze così forti che avevano portato Alberto Tarallo a diffidare Mediaset, visto che Massimiliano Morra e Adua in casa avevano fatto delle rivelazioni davvero scioccanti. I due concorrenti poi hanno parlato molto poco del passato che avevano in comune ma oggi Rosalinda, ha avuto un momento di malinconia, ricordando proprio Teodosio Losito che due anni fa si è suicidato, era l’8 gennaio del 2019. Rosalinda si è confidata con Giulia Salemi, senza però entrare nei dettagli o fare nomi. Il mese di dicembre e le feste di Natale, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 5 perdel Vesco, oggiCannavò, era iniziata proprio all’insegna del suo passato lavorativo e non. Aveva parlato della Ares, delle tante problematiche avute, confidenze così forti che avevano portato Alberto Tarallo a diffidare Mediaset, visto che Massimiliano Morra ein casa avevano fatto delle rivelazioni davvero scioccanti. I due concorrenti poi hanno parlato molto poco del passato che avevano in comune ma oggi, ha avuto un momento di malinconia,ndo proprioche due anni fa si è suicidato, era l’8 gennaio del 2019.si è confidata con Giulia Salemi, senza però entrare nei dettagli o fare nomi. Il mese di dicembre e le feste di Natale, ...

