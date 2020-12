A Fondi 'Dona Un Giocattolo': l'iniziativa dedicata ai bambini bisognosi della città (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'Dona Un Giocattolo' a Fondi : questo il nome dell'iniziativa che per il secondo anno consecutivao si tiene a Fondi per regalare un sorriso ai bambini bisognosi in occasione delle festività natalizie. ... Leggi su latinatoday (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'Un' a: questo il nome dell'che per il secondo anno consecutivao si tiene aper regalare un sorriso aiin occasione delle festività natalizie. ...

Terzobinarioit : La Ricci esempio di sport solidale: con la Cerveteri Runners dona dei fondi a un comune del Maceratese… - agoralazio : Fondi. “Dona un giocattolo”: l’iniziativa dedicata ai bambini bisognosi della città - CRIPordenone : ?? SEMPRE VICINI, ANCHE A NATALE! Raccolta fondi per il pranzo di Natale per le persone e le famiglie in difficolt… - CRIPordenone : ?? SEMPRE VICINI, ANCHE A NATALE! Raccolta fondi per il pranzo di Natale per le persone e le famiglie in difficolt… - ilfaroonline : Ecco “#Dona_un_giocattolo”, l’iniziativa dedicata ai bambini bisognosi di Fondi -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Dona A Fondi “Dona Un Giocattolo”: l’iniziativa dedicata ai bambini bisognosi della città LatinaToday Torna l'Arte solidale, all'asta 17 opere donate dagli artisti

Mentre la collettiva ha confermato il successo della prima edizione l’asta non ha dato i risultati sperati, in quanto delle 19 opere messe all’asta solo due hanno trovato un a ...

Natale solidale per il Kiwanis: donati giochi alla Fondazione “Mondoaltro”

AGRIGENTO. Il Kiwanis club di Agrigento, in occasione del periodo di Avvento, promuove una nuova iniziativa rivolta, come sempre, ai bambini. Il club service, al fine di regalare momenti di svago ai g ...

Mentre la collettiva ha confermato il successo della prima edizione l’asta non ha dato i risultati sperati, in quanto delle 19 opere messe all’asta solo due hanno trovato un a ...AGRIGENTO. Il Kiwanis club di Agrigento, in occasione del periodo di Avvento, promuove una nuova iniziativa rivolta, come sempre, ai bambini. Il club service, al fine di regalare momenti di svago ai g ...