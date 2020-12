Voleva difendere mamma. Jessica uccisa dal patrigno (Di martedì 8 dicembre 2020) Luca Fazzo L'uomo spara alla compagna con una calibro 9. La ragazza le fa scudo. Poi il suicidio in piazza Se n'è andata con un sospiro, sulla piazza del paese, trovando semplicemente la forza di dire: «Non riesco a respirare, aiuto». Aveva 29 anni, si chiamava Jessica e l'ultimo atto della sua vita è stato un atto d'amore: per sua madre, Maria Donzella, nelle grinfie come troppe donne di un compagno violento e feroce, incapace di accettare il fallimento e l'abbandono. Jessica lo conosceva bene, lo temeva. Eppure quando ieri, nel pieno dell'ultimo scoppio di ira, Corrado Testa ha estratto la calibro 9 e l'ha puntata contro la sua compagna, Jessica non ha esitato a mettersi di mezzo, a fare scudo alla madre col suo corpo. E Corrado Testa non ha esitato a sparare. Un colpo solo, in pieno petto. Accade ieri in un piccolo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Luca Fazzo L'uomo spara alla compagna con una calibro 9. La ragazza le fa scudo. Poi il suicidio in piazza Se n'è andata con un sospiro, sulla piazza del paese, trovando semplicemente la forza di dire: «Non riesco a respirare, aiuto». Aveva 29 anni, si chiamavae l'ultimo atto della sua vita è stato un atto d'amore: per sua madre, Maria Donzella, nelle grinfie come troppe donne di un compagno violento e feroce, incapace di accettare il fallimento e l'abbandono.lo conosceva bene, lo temeva. Eppure quando ieri, nel pieno dell'ultimo scoppio di ira, Corrado Testa ha estratto la calibro 9 e l'ha puntata contro la sua compagna,non ha esitato a mettersi di mezzo, a fare scudo alla madre col suo corpo. E Corrado Testa non ha esitato a sparare. Un colpo solo, in pieno petto. Accade ieri in un piccolo ...

