Ter Stegen: “Ci siamo illusi del primo posto ma oggi commesso tanti errori non da Barcellona” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il portiere del Barcellona Marc André Ter Stegen ha analizzato la sconfitta contro la Juventus (0-3) al termine della fase a gironi di Champions League che ha allontanato la squadra di Ronald Koeman dal primo posto. Il portiere tedesco spiega: "Abbiamo commesso errori non da Barcellona. siamo in una fase in cui quando commettiamo un errore ci segnano un gol. Dobbiamo uscire da questa dinamica ma stiamo lavorando per uscire da questa situazione. Ci siamo illusi di qualificarci per primi, ma non possiamo dire di aver fatto male finora in Champions League . Avevamo giocato buone partite e vinto impegni difficili. Dobbiamo concentrarci sul campionato, cercare di ottenere il massimo dei punti possibili".caption id="attachment 571913" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il portiere del Barcellona Marc André Terha analizzato la sconfitta contro la Juventus (0-3) al termine della fase a gironi di Champions League che ha allontanato la squadra di Ronald Koeman dal. Il portiere tedesco spiega: "Abbiamonon da Barcellona.in una fase in cui quando commettiamo un errore ci segnano un gol. Dobbiamo uscire da questa dinamica ma stiamo lavorando per uscire da questa situazione. Cidi qualificarci per primi, ma non posdire di aver fatto male finora in Champions League . Avevamo giocato buone partite e vinto impegni difficili. Dobbiamo concentrarci sul campionato, cercare di ottenere il massimo dei punti possibili".caption id="attachment 571913" ...

forumJuventus : RAMSEY! Gran palla del gallese ma Ter Stegen para tutto! ??#BarçaJuve 0-2 - ItaSportPress : Ter Stegen: 'Ci siamo illusi del primo posto ma oggi commesso tanti errori non da Barcellona' -… - FedeZanon15 : @NicolaBalice Questo è innegabile. Bella Juve, molto. Ma aspetto conferme. Questo Barcellona ha perso contro Getate… - Fracasci83 : @domenex841 @Nadyworld1964 @1926_cri Su sky, tra un pompino e l altro, dicono che non è mai rigore. Parlano di domi… - junews24com : Ter Stegen: «Sconfitta dura da accettare. Non eravamo pronti» - -

Ultime Notizie dalla rete : Ter Stegen Altro errore di Ter Stegen: gol incredibile del Cadice al Barcellona GianlucaDiMarzio.com Barcellona-Juve, le pagelle: Ronaldo show, Messi è l’unico a provarci

BARCELLONA Ter Stegen 5,5: Spiazzato due volte dal dischetto da Ronaldo, freddato dall’acrobazia di McKennie Dest 5: Non riesce a contenere Ramsey e i suoi tagli in mezzo al campo ...

Ronaldo umilia Messi a casa sua. Juve, tris al Barça e primo posto nel girone

La Juventus travolge il Barcellona al Camp Nou e grazie ad un perentorio 3-0 si prende anche il primo posto del Girone G. Decisiva la doppietta su ...

BARCELLONA Ter Stegen 5,5: Spiazzato due volte dal dischetto da Ronaldo, freddato dall’acrobazia di McKennie Dest 5: Non riesce a contenere Ramsey e i suoi tagli in mezzo al campo ...La Juventus travolge il Barcellona al Camp Nou e grazie ad un perentorio 3-0 si prende anche il primo posto del Girone G. Decisiva la doppietta su ...