Sci alpino | i promossi e bocciati | vola la Svizzera con Odermatt e Meillard | arranca la Norvegia con Kristoffersen e Kilde

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) Si è chiuso un lungo (per colpa delle bizze del meteo) fine settimana sulle nevi italiane, in quel di Santa Caterina Valfurva. La Coppa del Mondo di sci2020-2021 ha proprio due giganti che, oggettivamente, ci hanno detto molto riguardo questo primo scorcio di stagione ma, anche, sul prosieguo della stagione. La lotta per la Sfera di Cristallo è già iniziata e ogni punto fa, e farà la differenza a fine stagione. Andiamo, quindi, ad analizzare la situazione dopo la tappa della Valtellina, con ied idei due giganti sulla pista intitolata a Deborah Compagnoni.MARCO: dominante nel gigante di ieri, dopo il terzo posto di sabato. Una prova di forza per lo svizzero che dimostra di essere ormai una garanzia tra le porte larghe, ma non solo. Con la vittoria del ...