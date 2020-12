Salone Libro | ' Vita Nova' si chiude con oltre 20mila studenti collegati 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) (Adnkronos) - '' è stata anche l'occasione per siglare nuove importanti collaborazioni con il Parlamento Europeo - Ufficio di Milano, la Fondazione Pavese, l'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello; e confermare storiche collaborazioni delcon tanti partner, tra i quali: la Fondazione Compagnia di San Paolo, l'Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte, la Fondazione Collegio Carlo Alberto, il Mibact - Centro per ile la lettura, il Premio Strega Europeo. Oggi si sono tenuti gli ultimi appuntamenti del programma online, con le attese lezioni di Petros Markaris ed Eva Cantarella (in collaborazione con il Parlamento Europeo - Ufficio di Milano), Silvia Federici, Giorgio Fontana, Alberto Angela e l'inedito Dialogo su Pavese con Carlo Ginzburg e Giulia Boringhieri ...