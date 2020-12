Sacchi sulla lotta scudetto: «Milan squadra più completa» (Di martedì 8 dicembre 2020) Arrigo Sacchi ha parlato della lotta scudetto, puntando forte sul Milan Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta scudetto puntando forte sul Milan. scudetto – «A parte il vantaggio di cinque punti, che non e? un dettaglio trascurabile, mi sembra che il Milan sia la squadra piu? completa al momento. Mi spiego: i rossoneri sono gia? un collettivo, le altre stanno ancora lavorando per diventarlo. Del Milan mi piace l’entusiasmo dei giovani, il modo in cui sanno stare sul campo, la volonta? di comandare il gioco e la capacita? di fare pressing in ogni momento della partita: hanno energie da spendere, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Arrigoha parlato della, puntando forte sulArrigo, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dellapuntando forte sul– «A parte il vantaggio di cinque punti, che non e? un dettaglio trascurabile, mi sembra che ilsia lapiu?al momento. Mi spiego: i rossoneri sono gia? un collettivo, le altre stanno ancora lavorando per diventarlo. Delmi piace l’entusiasmo dei giovani, il modo in cui sanno stare sul campo, la volonta? di comandare il gioco e la capacita? di fare pressing in ogni momento della partita: hanno energie da spendere, ...

Sacchi punge: "Il Napoli ha vinto solo due scudetti, di cui uno molto dubbio"

L'ex tecnico del Milan ha parlato alla Gazzetta dello Sport: 'Vincere uno scudetto a Napoli è come vincerne cinque o sei in un'altra città'.

