Rudy Giuliani positivo al COVID, le reazioni sui social, da Mark Ruffalo a Mark Hamill (Di martedì 8 dicembre 2020) Rudy Giuliani, ex-sindaco di New York e sostenitore del Presidente Trump, è risultato positivo al COVID; le reazioni delle star alla notizia, da Mark Ruffalo a Mark Hamill, non sono state le più diplomatiche. Anche Rudy Giuliani è risultato positivo al COVID. Il politico repubblicano ex-sindaco di New York, ora avvocato personale del Presidente Donald Trump, ha contratto il virus, come riporta lo stesso Trump su Twitter (via Newsweek). "@RudyGiuliani di gran lunga il più grande sindaco nella storia di New York, che sta lavorando senza sosta per cercare di provare che le ultime elezioni siano state le ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020), ex-sindaco di New York e sostenitore del Presidente Trump, è risultatoal; ledelle star alla notizia, da, non sono state le più diplomatiche. Ancheè risultatoal. Il politico repubblicano ex-sindaco di New York, ora avvocato personale del Presidente Donald Trump, ha contratto il virus, come riporta lo stesso Trump su Twitter (via Newsweek). "@di gran lunga il più grande sindaco nella storia di New York, che sta lavorando senza sosta per cercare di provare che le ultime elezioni siano state le ...

Capezzone : ++Disposizioni tassative per i conduttori dei tg dalla SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta)++ -Faccia corru… - andreapurgatori : AMARO #Giuliani positivo al #Covid e i viaggi senza mascherina: «Potrebbe aver contagiato centinaia di persone» - maxfoschi : RT @Capezzone: ++Disposizioni tassative per i conduttori dei tg dalla SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta)++ -Faccia corrucciata e… - coffeeandcharts : @TaraHen31 @Kica333 Rudy Giuliani is a hero - UncertainSound : Rudy Giuliani -