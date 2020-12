Rijeka-AZ | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 dicembre 2020)-AZ è in programma per giovedì 10 dicembre, in occasione della sesta giornata di Europa League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:55, direttamente dalla stadio HNK di. Gli olandesi ha come unico risultato la vittoria e sperare in un passo falso della Real Sociedad per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League.-AZ: gli olandesi riusciranno a qualificarsi? L’AZ deve assolutamente vincere per approdare ai sedicesimi di coppa. Il pareggio interno con il Napoli, ha complicato la qualificazione per l’AZ, ora terzo a quota 8 punti nel girone. I punti sono gli stessi della Real Sociedad ma per differenza reti, gli spagnoli passerebbero come secondi nel girone. Ecco perchè la vittoria è l’unico risultato disponibile. Il tutto sperando nel passo falso degli spagnoli, impegnati nella trasferta di ...