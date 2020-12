Recovery, Conte mette la task force in freezer (Di martedì 8 dicembre 2020) Il punto di cesura arriva intorno all’ora di pranzo: “È rottura? Spero di no ma temo di sì” dice Matteo Renzi. Anche la mediazione nella notte tra sabato e domenica è naufragata. Il pre Consiglio dei ministri ha lavorato fino alle 2 di notte per cercare una sintesi sulla governance del Recovery fund che fosse passabile anche per Italia viva. Su mandato di Giuseppe Conte, i tecnici lavorano a una formula che preveda anzitutto un decreto (in quanto tale discutibile ed modificabile in Parlamento) e non a un emendamento della legge di stabilità, un maggior coinvolgimento del Parlamento e un lieve ritocco ai poteri dei manager responsabili di missione delle varie aree in cui si struttura il piano. Da Pd e M5s filtra ottimismo, ancora a sera Alfonso Bonafede ripete che “in quella sede sono stati fatti passi avanti”. In poche ore arriva la doccia gelata. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Il punto di cesura arriva intorno all’ora di pranzo: “È rottura? Spero di no ma temo di sì” dice Matteo Renzi. Anche la mediazione nella notte tra sabato e domenica è naufragata. Il pre Consiglio dei ministri ha lavorato fino alle 2 di notte per cercare una sintesi sulla governance delfund che fosse passabile anche per Italia viva. Su mandato di Giuseppe, i tecnici lavorano a una formula che preveda anzitutto un decreto (in quanto tale discutibile ed modificabile in Parlamento) e non a un emendamento della legge di stabilità, un maggior coinvolgimento del Parlamento e un lieve ritocco ai poteri dei manager responsabili di missione delle varie aree in cui si struttura il piano. Da Pd e M5s filtra ottimismo, ancora a sera Alfonso Bonafede ripete che “in quella sede sono stati fatti passi avanti”. In poche ore arriva la doccia gelata. ...

