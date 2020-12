Qualiano | tenta truffa dello specchietto | arrestato 48enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Un uomo di 48 anni del comune dihato di raggirare un 63enne con la vecchia’. Iltore ha simulato l’impatto con l’auto guidata dal 63enne per poi chiedergli 300 euro come risarcimento per il danno subito. Non avendo con sé la somma in contanti, il 63enne si è recato ad uno sportello bancomat per prelevare il denaro, ma proprio in quel momento sono intervenuti i carabinieri della stazione, allertati dalla figlia della vittima. I militari hannoiltore e perquisito la sua auto: all’interno hanno rinvenuto e sequestrato la parte in plasticae un ...