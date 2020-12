Psg-Basaksehir, la proposta di Demba Ba: tornare in campo tenendosi per mano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa francesi, i giocatori dell’Istanbul Basaksehir avevano opinioni diverse in merito alla ripresa del match contro il Psg, interrotto per insulti razzisti da parte del quarto uomo. Tra coloro i quali erano favorevoli al ritorno in campo vi sarebbe stato Demba Ba, che avrebbe proposto al capitano dei francesi Marquinhos di ritornare sul terreno di gioco tenendosi per mano, così da dare un bel segnale contro il razzismo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa francesi, i giocatori dell’Istanbulavevano opinioni diverse in merito alla ripresa del match contro il Psg, interrotto per insulti razzisti da parte del quarto uomo. Tra coloro i quali erano favorevoli al ritorno invi sarebbe statoBa, che avrebbe proposto al capitano dei francesi Marquinhos di risul terreno di giocoper, così da dare un bel segnale contro il razzismo. SportFace.

