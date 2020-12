Pagelle Barcellona Juve | TOP e FLOP del match VOTI

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) I top ee iai protagonisti delvalido per la 6ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 6ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. TOP: McKennie: Trincao: Ter Stegen 6; Dest 5.5, Araujo 5 (82? Mingueza SV), Lenglet 5 (55? Umtiti 6), Jordi Alba 5.5 (55? Junior Firpo 5.5); De Jong 5.5, Pjanic 6; Trincao 5 (46? Braithwaite 5.5), Messi 6, Pedri 5 (66? Puig 5.5); Griezmann 5.5. All. Koeman 5ntus (3-4-1-2) Buffon 7; Danilo 7, De Ligt 7, Bonucci 7; Cuadrado 7 (85? Bernardeschi SV), ...