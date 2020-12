Oroscopo 8 dicembre 2020 | i pronostici di oggi

Leggi su italiasera

(Di martedì 8 dicembre 2020) Un caro saluto a tutti voi, cari amici, per il nostro appuntamento con le stelle. Vediamo tutte le novità con il nuovodi. Ecco idi, 8, con le differenze rispetto alle ultime previsioni.: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: Ariete Ci si può aspettare il pieno supporto dai tuoi sostenitori. Assumere un regime di fitness ti aiuterà a mantenerti in forma ed energico.: Toro Potresti organizzare una riunione di famiglia solo per poter incontrare i tuoi cari e vicini. Un viaggio divertente è in vista.: Gemelli Buone notizie aspettano ...