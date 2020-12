Numeri record per il programma Cashback. In poche ore oltre 7 milioni di download per l’App IO (Di martedì 8 dicembre 2020) Nella giornata di avvio del programma Cashback (qui per saperne di più), il traffico sull’App IO si conferma estremamente intenso per l’enorme volume di richieste e ripetute sollecitazioni da parte degli utenti sulla sezione Portafoglio. Chi ha attivato i propri strumenti di pagamento elettronici ai fini del Cashback sull’App IO, da oggi può iniziare ad acquistare cumulando transazioni per ottenere il rimborso dell’Extra Cashback di Natale. Solo nella mattinata odierna, sono circa 400 mila le nuove iscrizioni al Cashback effettuate tramite l’App IO, senza contare le iscrizioni aggiuntive che provengono da altri canali resi disponibili da soggetti del settore dei pagamenti coinvolti nell’iniziativa. Il numero totale dei download ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Nella giornata di avvio del(qui per saperne di più), il traffico sulIO si conferma estremamente intenso per l’enorme volume di richieste e ripetute sollecitazioni da parte degli utenti sulla sezione Portafoglio. Chi ha attivato i propri strumenti di pagamento elettronici ai fini delsulIO, da oggi può iniziare ad acquistare cumulando transazioni per ottenere il rimborso dell’Extradi Natale. Solo nella mattinata odierna, sono circa 400 mila le nuove iscrizioni aleffettuate tramiteIO, senza contare le iscrizioni aggiuntive che provengono da altri canali resi disponibili da soggetti del settore dei pagamenti coinvolti nell’iniziativa. Il numero totale dei...

