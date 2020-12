Milan, Maldini su Pioli: «Porta pacatezza, ma sa essere un martello» (Di martedì 8 dicembre 2020) Paolo Maldini ha parlato di Stefano Pioli e delle qualità che ha Portato in rossonero Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Stefano Pioli e delle qualità dell’allenatore rossonero. «Pioli ha un ruolo speciale. Porta pacatezza, equilibrio, conoscenza di calcio. Porta sensibilità, però anche intensità. Sembra un uomo pacato dall’esterno ma posso assicurare che Pioli è sorprendente. Sa essere un martello a modo suo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Paoloha parlato di Stefanoe delle qualità che hato in rossonero Paolo, direttore tecnico del, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Stefanoe delle qualità dell’allenatore rossonero. «ha un ruolo speciale., equilibrio, conoscenza di calcio.sensibilità, però anche intensità. Sembra un uomo pacato dall’esterno ma posso assicurare cheè sorprendente. Sauna modo suo». Leggi su Calcionews24.com

