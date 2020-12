Maltempo a Napoli: la decisione del Comune per le scuole (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale e valida per domani 9 dicembre, dalle 00.00 alle 23.59 l’amministrazione comunale ha disposto con un’ordinanza a firma del Sindaco la chiusura degli edifici ad uso scolastico (pubblici e privati, di ogni ordine e grado compresi gli asili nidi) con la possibilità di consentire l’accesso ai dirigenti scolastici e al personale dagli stessi individuato nonché ai tecnici per assicurare le verifiche dei locali e anche degli eventuali danni alle alberature nelle aree pertinenziali ai plessi. Inoltre è stata disposta dai competenti uffici la chiusura dei parchi cittadini mentre i cimiteri resteranno aperti. E’ prevista poi la chiusura solo degli impianti sportivi all’aperto per i quali sono previsti allenamenti sportivi indicati dall’ultimo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale e valida per domani 9 dicembre, dalle 00.00 alle 23.59 l’amministrazione comunale ha disposto con un’ordinanza a firma del Sindaco la chiusura degli edifici ad uso scolastico (pubblici e privati, di ogni ordine e grado compresi gli asili nidi) con la possibilità di consentire l’accesso ai dirigenti scolastici e al personale dagli stessi individuato nonché ai tecnici per assicurare le verifiche dei locali e anche degli eventuali danni alle alberature nelle aree pertinenziali ai plessi. Inoltre è stata disposta dai competenti uffici la chiusura dei parchi cittadini mentre i cimiteri resteranno aperti. E’ prevista poi la chiusura solo degli impianti sportivi all’aperto per i quali sono previsti allenamenti sportivi indicati dall’ultimo ...

emergenzavvf : #Maltempo, senza sosta il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco su tutto il territorio italiano per far fronte a… - SkyTG24 : Maltempo in Campania, allerta meteo rossa in provincia di Salerno - SkyTG24 : Maltempo in Campania, tempesta su Capri: ancora isolata - rep_napoli : Maltempo: forte tempesta, Capri ancora isolata [aggiornamento delle 19:10] - Adnkronos : #Maltempo Napoli, ordinanza de Magistris: domani scuole e parchi chiusi -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Napoli Maltempo a Napoli, bomba d’acqua e tempesta di fulmini sulla città Fanpage.it Arriva a Napoli “Sanacore. Il Natale Gentile in Scatola” dal 10 al 20 dicembre

Anche Napoli accoglie l’iniziativa lanciata da Milano “Le Scatole di Natale” e lo fa con la neonata associazione di promozione sociale “Coltiviamo Gentilezza”, un team di professionisti che da due ann ...

Allerta meteo, a Napoli chiuse scuole e parchi pubblici mercoledì 9 dicembre

Il sindaco Luigi De Magistris ha deciso di tenere chiusi istituti scolastici e parchi pubblici nella giornata di domani, mercoledì 9 dicembre, a ...

Anche Napoli accoglie l’iniziativa lanciata da Milano “Le Scatole di Natale” e lo fa con la neonata associazione di promozione sociale “Coltiviamo Gentilezza”, un team di professionisti che da due ann ...Il sindaco Luigi De Magistris ha deciso di tenere chiusi istituti scolastici e parchi pubblici nella giornata di domani, mercoledì 9 dicembre, a ...