La Ghiaccia Reale perfetta | Ricette con consistenze diverse e trucchi per decorare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 8 dicembre 2020) I dolci fatti i casa, sono sempre buonissimi e sicuramente molto più sani di quelli industriali, ma siamo sinceri, non sono altrettanto belli, per quanto possiamo sforzarci dicon zucchero a velo e quant’altro, è difficile raggiungere l’effetto “wow”, di un dolce glassato o abbellito con scritte e oggetti a rilievo. In commercio possiamo trovare molte glasse industriali ma comportano diversi problemi, il primo è che sono un concentrato di elementi chimici che, seppur commestibili, non sono certo salutari. Ogni tipo di glassatura industriale ha una sua specifica consistenza che non può essere più di tanto modificata, se volessimo fare delle decorazioni di densità o di colori diversi, saremo costretti ad acquistarne molte confezioni. La soluzione è quella di fare, in casa, la, è davvero semplicissima da ...