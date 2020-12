Karate, Sara Cardin: “Non vedo l’ora di tornare a gareggiare. Obiettivo Tokyo 2021” (Di martedì 8 dicembre 2020) Sara Cardin è una campionessa di Karate ma, mano a mano che la si conosce, si capisce immediatamente come quella definizione le stia particolarmente stretta. Sara Cardin è una vincente (dopotutto ha conquistato una medaglia d’oro iridata a Brema 2014 e una d’argento a Belgrado 2010, più tre titoli continentali nei -55kg) nella vita e sul tatami. Lo ha realizzato lungo tutto il corso della sua carriera e lo ha messo anche nero su bianco nel suo libro dal titolo “Combatti! Ho scelto di vincere” (che presto sarà tradotto anche in lingua inglese). Una vera linea filosofica la sua: “Non mollare mai”. L’atleta veneta, che oltre a tutto questo è anche primo caporal maggiore dell’Esercito, ha voluto lanciare un messaggio accorato negli ultimi giorni. Stiamo attraversando, ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020)è una campionessa dima, mano a mano che la si conosce, si capisce immediatamente come quella definizione le stia particolarmente stretta.è una vincente (dopotutto ha conquistato una medaglia d’oro iridata a Brema 2014 e una d’argento a Belgrado 2010, più tre titoli continentali nei -55kg) nella vita e sul tatami. Lo ha realizzato lungo tutto il corso della sua carriera e lo ha messo anche nero su bianco nel suo libro dal titolo “Combatti! Ho scelto di vincere” (che presto sarà tradotto anche in lingua inglese). Una vera linea filosofica la sua:mollare mai”. L’atleta veneta, che oltre a tutto questo è anche primo caporal maggiore dell’Esercito, ha voluto lanciare un messaggio accorato negli ultimi giorni. Stiamo attraversando, ...

infoitsport : Olimpiadi Parigi 2024, il karate non ci sarà ai Giochi a Cinque Cerchi francesi, si spera in Los Angeles 2028 - OA_Sport : Olimpiadi Parigi 2024, il karate non ci sarà ai Giochi a Cinque Cerchi francesi, si spera in Los Angeles 2028 - serenellabettin : Sara ha 33 anni. Sta a Ponte di Piave in provincia di #Treviso. Il giorno che l’ho incontrata sono rimasta stupita.… -