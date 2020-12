Inter, infortunio per Vidal: l’esito degli ultimi accertamenti (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Inter deve fare i conti con l’infortunio di Arturo Vidal. La squadra di Antonio Conte è reduce da tre vittorie consecutive in campionato, la classifica adesso è Interessante e i prossimi appuntamenti possono fornire nuove indicazioni. Nel frattempo i nerazzurri si stanno preparando per la fondamentale partita di Champions League contro lo Shakhtar, l’ultima della fase a gironi. Le chance di qualificazione sono ancora vive, ma tanto dipenderà anche dalla partita tra Real Madrid e Monchengladbach. Le condizioni di Vidal dopo l’infortunio L’Inter non potrà contare sulle prestazioni di Arturo Vidal, il cileno costretto a fermarsi a causa di un infortunio, come confermano i nerazzurri con un comunicato ufficiale. “Risonanza magnetica per ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 8 dicembre 2020) L’deve fare i conti con l’di Arturo. La squadra di Antonio Conte è reduce da tre vittorie consecutive in campionato, la classifica adesso èessante e i prossimi appuntamenti possono fornire nuove indicazioni. Nel frattempo i nerazzurri si stanno preparando per la fondamentale partita di Champions League contro lo Shakhtar, l’ultima della fase a gironi. Le chance di qualificazione sono ancora vive, ma tanto dipenderà anche dalla partita tra Real Madrid e Monchengladbach. Le condizioni didopo l’L’non potrà contare sulle prestazioni di Arturo, il cileno costretto a fermarsi a causa di un, come confermano i nerazzurri con un comunicato ufficiale. “Risonanza magnetica per ...

